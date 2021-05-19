Греф спрогнозировал прорыв России в сельском хозяйстве

Внедрении новых технологий поможет совершить России прорыв в сельском хозяйстве. Такой прогноз дал глава Сбера Герман Греф в ходе стратегической сессии по искусственному интеллекту (ИИ), организованной Сбером для Министерства сельского хозяйства, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Он отметил, что во всем мире растут затраты на внедрение ИИ в отрасль, потому что игроки рынка видят большую отдачу от этого. «Блокчейн и технологии искусственного интеллекта позволяют быстро возвращать вложенные средства, а производительность увеличивается в разы», — заявил Греф.

Глава Сбера уверен, что нужно строить цифровую платформу, на которой будут собраны все разработки. «Для сельского хозяйства важно большое количество данных, часто сложно спрогнозировать, какая информация станет критически важной. Внутри цифровой системы будут разные инструменты, в том числе ИИ. Все они должны быть удобными и простыми», — добавил он.

Топ-менеджер считает, что в течение двух-трех лет страну ждет серьезный технологический прогресс, который выведет сельское хозяйство России на новый уровень. «У страны большой потенциал, есть кадры, опыт, наработки, в ближайшем будущем мы сможем стать законодателями мод в этой сфере», — выразил уверенность глава Сбера.

На стратегической сессии также выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что цифровизации призвана повысить эффективность, а также достоверность отраслевых данных. Среди других задач он назвал снижение бюрократии путем полного перевода отчетности в электронный вид, а также повышение качества и безопасности продукции.