В России назвали отрасли с наибольшим ростом зарплат

Эксперты назвали сферы, где рост средних зарплат оказался наибольшим за время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберИндекса» и «Работы.ру», сообщает РБК.

Аналитики подсчитали, что лидерами стали здравоохранение (плюс 14,9 процента), IT-технологии (плюс 13,5 процента) и сельское хозяйство (плюс 7,7 процента). Также средние зарплаты за год увеличились в сфере финансов и страхования, добыче полезных ископаемых, торговле, образовании, строительстве и логистике. В сегменте гостиниц и общепита средние зарплаты упали на 5,9 процента: это в исследовании объяснили сокращением числа работников в отрасли.

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Ранее в апреле заместитель председателя Совета безопасности, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев указал на беспрецедентный рост зарплат россиян. Он напомнил о зарплатах 20-летней давности в 50 долларов и призвал почувствовать разницу.

С другой стороны, исследование Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021 показало, что доходы граждан упали на четверть. Россияне возглавили антирейтинг по возможности делать накопления. Только 55 процентов опрошенных сообщили, что хотят увеличивать сберегаемые ежемесячно средства. А желаемый размер накоплений для комфортной жизни семьи в среднем составил 1,3 миллиона рублей.

Позднее в апреле Минэкономразвития скорректировало свой прогноз по росту реальных зарплат в России с 2,2 до 2 процентов в текущем году. По оценкам ведомства, более медленный рост произойдет на фоне всплеска цен. Прогноз роста реальных располагаемых доходов населения сохранен на уровне 3 процентов. По итогам прошлого года зарплаты в России выросли на 2,5 процента, заключили в министерстве.