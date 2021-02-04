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Стало известно о возможном назначении сына Патрушева губернатором

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Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, может занять пост губернатора одного из субъектов страны. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

По данным издания, Патрушев-младший уйдет из совета директоров «Газпрома», где он состоял с 2016 года. Его сменит глава Минэнерго Николай Шульгинов, уточняет газета.

Дмитрий Патрушев был назначен главой Минсельхоза в мае 2018 года. В январе 2020-го при смене состава правительства его переназначили на этот пост.

Ранее 4 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий перечень показателей для оценки эффективности глав субъектов. Первые пять из них: доверие к власти (в том числе к президенту), численность населения в регионе, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, а также доля граждан, занимающихся спортом.

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