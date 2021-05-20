Вдова покончившего с собой миллиардера осталась без его денег

Катерина Босов, вдова покончившего с собой в прошлом году миллиардера Дмитрия Босова, проиграла судебное разбирательство в кассационной инстанции, пишет РБК. Таким образом, она осталась без большей части денег супруга и лишилась возможности в полной мере претендовать на его наследство.

В иске, поданном в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове, Босов требовала отменить решения судов нижестоящих инстанций и признать за ней и ее несовершеннолетней дочерью Бэлой право на полное распоряжение наследством бизнесмена.

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Согласно предыдущим решениям, 86,5 процента в холдинге «Аллтек» (владеет компанией «Сибантрацит») должны быть распределены в равных долях (по 10,82 процента) между восемью наследниками. Среди них, помимо Катерины Босов и ее общей с Дмитрием Босовым дочери, родители бизнесмена и четверо детей от прошлых браков.

Катерина Босов утверждала, что имеет приоритетное право на наследство мужа, поскольку тот смог выкупить дополнительную эмиссию акций «Аллтека» на средства от продажи ее личного автомобиля. Однако суд не согласился с такой позицией.

«Сибантрацит», акциями которого владеет «Аллтек», — крупнейшая в России компания по производству металлургических углей и главный актив Босова. В прошлом мае он покончил с собой в загородном доме. На тот момент его состояние равнялось 1,1 миллиарда долларов.