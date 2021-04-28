Наследники убившего себя миллиардера поделили его имущество

Наследники миллиардера Дмитрия Босова, убившего себя в прошлом году, поделили его активы и имущество, пишет РБК.

Распределение наследства между восемью претендентами произошло по решению нотариуса. Все они получили по 10,82 процента в принадлежавшем Босову холдинге «Аллтек».

Среди наследников — родители бизнесмена, пятеро детей и вдова Катерина Босов. Владельцами миноритарных долей «Аллтека» останутся топ-менеджеры компании.

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Распределение имущества Босова вызвало конфликт между претендентами и стало поводом для судебного разбирательства. Изначально половина доли миллиардера в «Аллтеке» была оформлена на его вдову, однако затем это решение оспорили мать и четверо сыновей бизнесмена. В результате Одинцовский городской суд обязал нотариуса распределить доли между восьмерыми наследниками.

Главный актив «Аллтека» — компания «Сибантрацит», крупнейший в России производитель металлургических углей.

Дмитрий Босов, на тот момент занимавший 86-е место среди богатейших людей России с состоянием 1,1 миллиарда долларов, покончил с собой 6 мая прошлого года в собственном загородном доме.