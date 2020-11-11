Отец убившего себя российского миллиардера решил отобрать наследство у его вдовы

Борис Босов, отец убившего себя российского миллиардера, основателя угольной компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова, решил поспорить за активы сына и отобрать потенциальное наследство у его вдовы Катерины Босов, пишет РБК со ссылкой на определение Одинцовского городского суда.

В начале ноября суд рассматривал иск Босова-старшего к одинцовскому нотариусу Екатерине Пановой, выдавшей Катерине Босов свидетельство о праве собственности на половину доли супруга в компании «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит». Основания иска не сообщаются.

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Решение суда приостанавливает действие выданного свидетельства. Таким образом, судьба доли Босова в «Сибантрацита» пока остается неопределенной. Между тем, отец бизнесмена не первый его родственник, пытающийся оспорить претензии Катерины Босов на активы мужа. Ее права в судебном порядке уже оспаривали мать и четверо сыновей от предыдущих браков. В их случаях суд запрещал вдове распоряжаться имуществом мужа (в том числе продавать его), однако сохранял за ней право собственности.

Родственники Босова настаивают, что у Катерины Босов нет оснований для получений наследства, поскольку большинство проектов, включая «Сибантрацит», предприниматель начал задолго до их брака. В свою очередь вдова Босова уверена, что имеет право как минимум на половину доли мужа в компании «Аллтек».

Кроме того, она собирается в дальнейшем увеличить ее до 77 процентов. До начала судебных разбирательств она планировала передать акции в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), единственным пайщиком которого является. Во встречном иске к матери и детям мужа Катерина Босов указывает, что после их брака Дмитрий существенно увеличил долю в «Сибантраците» посредством приобретения дополнительного выпуска акций и сделал это за счет средств от продажи ее личного автомобиля.

Дмитрий Босов, состояние которого на момент гибели оценивалось в 1,1 миллиарда долларов, что позволяло ему занимать 86-е место среди богатейших людей России. Тело бизнесмена было обнаружено 6 мая. В качестве версий возможной причины смерти на данный момент называются самоубийство и неосторожное обращение с оружием.