Пистолет покончившего с собой российского миллиардера выставили на продажу

Пистолет Glock, который принадлежал покончившему с собой российскому миллиардеру Дмитрию Босову, могли выставить на продажу в интернете. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сейчас информация об этом проверяется. «В полицию пришло сообщение с информацией о продаже оружия — пистолета Glock 19 gen 4. По имеющейся информации, оружие оружие ранее принадлежало миллиардеру Дмитрию Босову», — уточнил собеседник газеты. За какую цену якобы пытаются продать оружие, не указывается.

О смерти Босова стало известно 6 мая. Называются две версии случившегося: самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Рядом с телом предпринимателя нашли пистолет. Это наградной Glock. Разрешение на него выдано в 2015 году на основании документов, предоставленных заявителем, а именно — указа президента Южной Осетии.