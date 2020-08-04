Активы наследников убившего себя российского миллиардера начали отбирать

После гибели российского миллиардера Дмитрия Босова активы его наследников начали отбирать. Об этом сообщила вдова убившего себя миллиардера, передает РБК. Председатель совета директоров «Сибантрацита» Катерина Босова рассказала о рейдерских атаках на компанию.

По словам ее представителя, за этим стоят инвесторы «УК «Эльга Уголь» и ее гендиректор Александр Исаев, бывший партнер Босова. «В последние месяцы рейдерскому захвату подвергся один из наших активов, сейчас начинает разворачиваться кампания против всей группы "Сибантрацит"», — уточнил он. Исаев обвинения называет наглой клеветой.

О смерти Босова стало известно 6 мая. Называются две версии случившегося: самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Рядом с телом предпринимателя нашли пистолет. Это наградной Glock. В августе появилась информация о том, что его могли пытаться продать.

Наследники Босова уже продали угольное месторождение на Таймыре. Его новым владельцем стал бизнесмен Роман Троценко. Также велись переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ».