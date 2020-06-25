Компанию покончившего с собой российского миллиардера продадут кикбоксеру

Наследники покончившего с собой российского миллиардера Дмитрия Босова ведут с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом, переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к группе «Аллтек», владельцем которой являлся Босов.

«Печора СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ненецком автономном округе.

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Lloyds Energy еще полтора года назад интересовалась «Печорой СПГ» и хотела выкупить этот актив у «Аллтека». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала разрешение на сделку, утверждает источник издания. Lloyds Energy с партнерами планировали инвестировать в проект около 5 миллиардов долларов.

Ранее в июне стало известно, что наследники Босова, который совершил самоубийство в мае, продали угольное месторождение на Таймыре. Его новым владельцем стал бизнесмен Роман Троценко.

Следствие по делу смерти миллиардера назвало две версии произошедшего: самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Родственники Босова рассказывали, что в последнее время он постоянно носил с собой наградной пистолет.

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