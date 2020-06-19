Наследники убившего себя российского миллиардера начали распродавать его активы

Наследники убившего себя российского миллиардера Дмитрия Босова и их партнеры по группе «Аллтек» продали угольное месторождение на Таймыре. Об этом пишет Forbes со ссылкой на вдову миллиардера Катерину Босову.

Сделка состоялась 18 июня, новым владельцем актива стал бизнесмен Роман Троценко. По его словам, переговоры о продаже месторождения начались еще в феврале — то есть до самоубийства Босова.

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Погибший миллиардер владел объектом с 2015 года вместе с партнером Александром Исаевым. Актив оказался проблемным: сначала партнерам пришлось снизить ожидаемый уровень добычи угля. Затем «Арктическая горная компания», разрабатывавшая месторождение, получила иск от Росприроднадзора. Ведомство обвинило фирму в том, что та осуществляла незаконные поставки угля, хотя имела лицензию только на геологическое изучение недр.

В апреле 2020 года стало известно о конфликте Босова и Исаева. Последний был уволен со всех постов в компаниях миллиардера и уличен в злоупотреблениях и хищениях. Исаев потребовал через суд опровергнуть все обвинения.

В мае Босов совершил самоубийство. Его тело обнаружили супруга и охранник в фитнес-зале загородного дома в подмосковном поселке Усово. По одной из версий, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием. Родственники Босова также сообщали, что перед смертью он постоянно носил с собой наградной пистолет. Миллиардер боялся роста криминала и допускал, что ему придется отстреливаться от преступников. Также стало известно, что у Босова появились финансовые трудности, он не выполнил некие обязательства перед крупными игроками рынка.

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