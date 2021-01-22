Наследники покончившего с собой российского миллиардера отбились от самозванки

Наследники покончившего с собой российского миллиардера, основного владельца компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова отбились в суде от женщины, претендовавшей на долю в его наследстве и оказавшейся самозванкой, пишет РБК.

Одинцовский городской суд удовлетворил иск матери Босова, четверых его детей и третьей жены к Яне Толстой, утверждавшей, что она является матерью внебрачного сына бизнесмена и действует в его интересах.

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Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована. Таким образом, претендентами на наследство Босова остаются его мать Людмила с четырьмя сыновьями — с одной стороны, и третья жена Катерина — с другой. Последняя оформила на себя половину доли супруга (43,2 из 86,5 процента) в компании «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит».

Позднее мать и дети Босова в суде успешно обжаловали ее действия, утверждая, что Катерина Босов не имеет права претендовать на часть активов мужа. Сама она утверждает, что Босов выкупал допэмиссию «Аллтека» из общих средств супругов. Женщина обжаловала решение суда.

Дмитрий Босов покончил с собой в мае прошлого года в собственном загородном доме. Рядом с телом был обнаружен наградной пистолет. Состояние Босова на момент гибели оценивалось в 1,1 миллиарда долларов, что позволяло ему занимать 86-е место среди богатейших людей России. Его основным активом была компания «Сибантрацит», мировой лидер по добыче антрацита.