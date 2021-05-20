Итальянскую мафию поймали на отмывании денег с помощью бриллиантов из Израиля

Швейцарский торговец драгоценными металлами и камнями предстанет перед судом по обвинению в помощи итальянской мафии в отмывании денег через операции с бриллиантами, пишет Bloomberg.

Общая сумма налоговой аферы оценивается в 35 миллионов долларов, из них на долю подозреваемого приходится операция на 750 тысяч. Эти деньги он потратил на покупку бриллиантов через биржу в Израиле.

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Также его обвиняют в продаже десяти килограммов золота на деньги, происхождение которых неочевидно, и помощи итальянцам в переводе более миллиона долларов из швейцарских банков в венгерский без разрешения регуляторов. При этом прокуроры уверены, что трейдер знал или должен был знать, какие деньги он использует.

Как отмечается в материале, судебный процесс может раскрыть механизм использования драгоценностей мафией. Такие способы стали особенно актуальны на фоне борьбы с отмыванием денег, которая ведется в Европе.

Швейцарские банки все более насторожено относятся к приему крупной партии наличности, что заставляет преступников искать новые способы сохранить средства. В том числе эта тенденция уже привела к буму банковских ячеек.

Ранее сообщалось, что итальянская мафия придумала способ присвоить часть выплат из масштабного фонда спасения европейской экономики. Для этого ее представители стали внедряться в предприятия из различных секторов, большей частью из сектора IT.