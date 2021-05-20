В России за сутки выявлено 9232 новых случая коронавируса

В России за сутки коронавирус выявлен у 9232 человек в 84 регионах. Всего за время пандемии заразились почти пять миллионов жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

9232 новых случая COVID-19 выявлено в России за сутки

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 2877 положительных тестов. Следом идут Санкт-Петербург (1501 инфицирование) и Подмосковье (611 случаев). По сравнению с днем ранее, в столице число суточных заражений увеличилось на 58 процентов.

Ни одного заразившегося не обнаружено в Ненецком округе, на два пациента стало больше в Еврейской автономной области и на Чукотке.

За прошедший день в стране умерли 396 инфицированных, 9983 человека поправились. За все время эпидемии скончались более 117 тысяч больных, почти 4,6 миллиона жителей поправились.