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В России за сутки выявлено 9232 новых случая коронавируса

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В России за сутки коронавирус выявлен у 9232 человек в 84 регионах. Всего за время пандемии заразились почти пять миллионов жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

9232
новых случая COVID-19
выявлено в России за сутки

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 2877 положительных тестов. Следом идут Санкт-Петербург (1501 инфицирование) и Подмосковье (611 случаев). По сравнению с днем ранее, в столице число суточных заражений увеличилось на 58 процентов.

Ни одного заразившегося не обнаружено в Ненецком округе, на два пациента стало больше в Еврейской автономной области и на Чукотке.

За прошедший день в стране умерли 396 инфицированных, 9983 человека поправились. За все время эпидемии скончались более 117 тысяч больных, почти 4,6 миллиона жителей поправились.

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