Женщину сочли мертвой и лишили миллиона рублей

Жительницу американского города Сакраменто, штат Калифорния, сочли мертвой и лишили возможности получить налоговые вычеты и стимулирующие выплаты в размере 15 тысяч долларов (один миллион рублей). Об этом сообщает издание Good Day.

В 2018 году Тиффани Рувалкаба (Tiffany Ruvalcaba) подала декларацию о доходах, но налоговое управление США не смогло выплатить ей налоговый вычет. Женщине пояснили, что дело в том, что по бумагам она уже скончалась.

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Американка столкнулась с той же проблемой в 2019 и 2020 годах. «Я жива, но государство утверждает, что мертва. То, что мне так долго приходится обсуждать мою смерть, пугает», — подчеркнула женщина.

Она пояснила, что каждый раз чиновники убеждают ее в том, что ошибка исправлена, но затем она вновь сталкивается с этой же проблемой.

В Налоговом управлении США отказались комментировать сложившуюся ситуацию, но заявили, что в подобном случае необходимо направить подтверждение от Службы социального обеспечения, что человек не мертв, а также запрос на разблокировку счета.

Более года назад Рувалкаба направила все необходимые документы, однако до сих пор числится умершей. «Интересно, как я умерла. Какая причина указана в моем свидетельстве о смерти?» — иронизирует американка.

Ранее сообщалось, что жительница китайской провинции Сычуань внезапно узнала о том, что уже 15 лет числится мертвой. Чтобы разрешить это недоразумение, китаянка обращалась в различные государственные структуры и потратила тысячи юаней, но ее попытки не увенчались успехом.