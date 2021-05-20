Мужчина попал на прием к гинекологу после нападения двух крупных акул

Две акулы длиной 2,5 метра напали на жителя американского города Декейтер, штат Иллинойс, приехавшего отдыхать в Белиз. Об этом сообщает WAND.

Инцидент произошел на четвертый день отпуска, когда Чед Баркер (Chad Barker) и его жена занимались подводным плаванием. Как только мужчина оказался в воде, течение понесло его к усатым акулам-нянькам, которые охотились неподалеку. Через 30 секунд в его руку вцепились две крупные рыбы.

Баркер тут же выбрался на берег. «Когда я вытащил кисть из акульей пасти, мне было почти страшно на нее смотреть», — признается он. После нападения на руке остались глубокие раны, которые требовалось зашить. Рядом не оказалось больницы, поэтому мужчине пришлось записаться на прием к местному акушеру-гинекологу. За 200 долларов (около 15 тысяч рублей) тот согласился наложить швы.

Несмотря на травму, турист решил не возвращаться в США, пока не догуляет отпуск. Он отдыхал в Белизе еще три дня, непрерывно употребляя спиртные напитки, чтобы справиться с болью в руке. После приезда на родину выяснилось, что в раны попала инфекция. Теперь ему предстоит операция, во время которой снимут старые швы и после обработки ран наложат новые.

Усатые акулы-няньки водятся в Атлантическом океане и на востоке Тихого океана. Как правило, они вырастают до 2,5-3 метров в длину. Эти рыбы стараются избегать встреч с человеком и очень редко совершают нападения, если их не провоцировать.

В 2018 году сообщалось, что усатая акула-нянька покусала начинающую модель, которая решила поплавать с хищными рыбами. Инцидент произошел на Багамах.