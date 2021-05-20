Сердце ребенка остановилось на 10 минут после обрезания в Петербурге

Двухлетний мальчик едва не погиб после обрезания в одной из клиник Санкт-Петербурга, пишет «Фонтанка».

По данным издания, когда процедура закончилась, у ребенка начались судороги, произошла остановка сердца на 10 минут. Маленького пациента на скорой помощи доставили в Петербургский педиатрический университет в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Врачам удалось его спасти.

Полиция начала проверку по факту инцидента и изъяла медицинскую документацию из частного медцентра. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

В марте 2020 года годовалый ребенок попал в столичную больницу после того, как родители самостоятельно сделали ему обрезание.

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