Показано рождение самого большого в мире айсберга

Европейское космическое агентство (ЕКА) показало рождение айсберга А-76, в настоящее время считающегося самым крупным в мире. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

В подписи к твиту сообщается, что анимация создана на основе спутниковых снимков космического аппарата Sentinel-1 программы Copernicus, реализуемой ЕКА.

А-76 откололся с западной стороны шельфового ледника Фильхнера — Ронне в море Уэдделла 13 мая. Размеры образовавшегося айсберга составляют 170 километров в длину и 25 километров в ширину. Его площадь достигает 4320 квадратных километров, что сопоставимо с территорий испанского острова Майорка.

В феврале РИА Новости со ссылкой на Антарктическую службу Великобритании сообщило, что от Антарктиды откололся айсберг размером 1270 квадратных километров, сопоставимый с территорией Санкт-Петербурга.