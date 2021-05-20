Умер автор культовой манги «Берсерк» Кэнтаро Миура. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 20 мая на сайте токийского издательства Hakusensha.

В организации подтвердили, что причиной смерти стал разрыв аорты. Ему было 54 года. Руководство Hakusensha также выразило глубокую благодарность автору за многолетний труд и читателям за неизменную поддержку и преданность.

«Берсерк» Кэнтаро Миура, принесший автору мировую известность, выходил с 1989 года. На данный момент выпущено 40 томов, но история осталась незавершенной. Произведение было трижды экранизировано. Согласно данным проведенного в 2021 году опроса телеканала TV Asahi, «Берсерк» входит в топ-100 самых популярных манга за всю историю. К настоящему времени было продано более 40 миллионов экземпляров комикса, повествующего о приключениях вооруженного гигантским мечом наемника Гатса в фэнтезийном мире, напоминающем средневековую Европу.

