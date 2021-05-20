В Киргизии вспыхнул протест из-за отключения питьевой воды в домах

Около двух сотен киргизов вышли на митинг из-за отключения питьевой воды в домах Бишкека и перекрыли одну из трасс на окраине города. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Протест вспыхнул поздним вечером 19 мая. Недовольные сообщили, что вода полностью пропала из нескольких жилых массивов и деревень в пригороде. Местные власти в свою очередь заявили, что ее подача была отключена за многомиллионные задолженности перед поставщиком. При этом протестующие заверили, что долги есть отнюдь не у всех жителей.

Спустя несколько часов на место акции прибыли представители муниципалитета и милиция. Она оттеснила всех демонстрантов с проезжей части. О задержаниях при этом не сообщалось, чиновники пообещали разобраться в ситуации.

Ранее неизвестный житель Киргизии объявил себя президентом страны и попытался прорваться в здание парламента в Бишкеке. Прибывшие на место специалисты установили, что он состоит на учете в Республиканском центре психического здоровья. Выяснилось, что пациенту 35 лет. Его оперативно госпитализировали.