Самая высокооплачиваемая знаменитость снялась для журнала в откровенном наряде

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую ранее признали самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, снялась для обложки журнала Tmrw в откровенном наряде. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, 23-летняя звезда попозировала в нескольких образах. Так, на обложке журнала Дженнер запечатлена в желтом боди с длинными рукавами и высокими сапогами на каблуке с острым носом из искусственного меха. На других снимках этот образ дополняет меховая шапка с вышитым изображением глаз мультипликационного героя Looney Tunes Твитти.

Помимо этого, знаменитость сфотографировали в черном кроп-топе с розовыми вставками и темно-синих джинсах с принтом, выполненном по технологии тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания). Ее образ дополнили крупные серебряные цепи на шее и браслет на левой руке.

Также Дженнер запечатлели в шифоновом плиссированном платье длины миди на одно плечо с высоким разрезом на левом бедре кораллового цвета, черных высоких сапогах на каблуке с острым носом и солнцезащитных очках. Кроме того, предпринимательница снялась в белом боди с короткими рукавами и босоножках с открытым носом, украшенных жемчугом.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид звезды в комментариях под материалом. «У нее деформированные бедра и голени», «Пластмассовое тело», «Сплошной фотошоп, на самом деле она страшная уродина», «Это очень смешно… Кайли и правда думает, что она модель», «Если ткнуть в нее иголкой, из нее выльется тонна силикона», — высказывались они.

Однако другие восхитились фотографиями Дженнер. «Очень красивая девушка!», «Невероятно сексуально!», «Как бы я хотела иметь такие же лицо и тело!», «Ты мой пример для подражания!», «Нет слов, богиня!» — писали юзеры.

Ранее в мае Кайли Дженнер снялась в откровенном образе и подверглась критике в сети. Звезда разместила в своем Instagram серию фото, на которых она позирует на фоне пальм с распущенными волосами. Предпринимательница показала свою подтянутую фигуру в бежевом комплекте бикини с разных ракурсов. Дженнер дополнила свой образ массивным колье бренда Chanel. Публикация набрала больше 11 миллионов лайков.