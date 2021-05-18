Фигуру самой высокооплачиваемой знаменитости в бикини раскритиковали в сети

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую признали самой высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, снялась в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте таблоида Daily Mail.

23-летняя звезда разместила в своем Instagram серию фото, на которых она позирует на фоне пальм с распущенными волосами. Предпринимательница показала свою подтянутую фигуру в бежевом комплекте бикини с разных ракурсов. Дженнер дополнила свой образ массивным колье бренда Chanel. Публикация набрала больше 11 миллионов лайков.

Читатели Daily Mail принялись обсуждать внешний вид телезвезды. «Верх бикини ей слишком мал», «Она сделала себе столько операций, но не научилась подбирать себе правильные купальники», «Она известна тем, что выставляет части своего тела напоказ», «У нее слишком большая задница», «Уровень ее сексуальности равен нулю», — ругали они.

В апреле видео Кайли Дженнер «без фильтров» возмутило подписчиков. На кадрах она одета в черный бюстгальтер и телесные трусы. На лицо телезвезды нанесен макияж в нюдовых тонах, при этом в подписи к публикации звезда отметила, что на ролике отсутствует какая-либо ретушь. «Вся ее жизнь — это сплошной фильтр», — негодовали поклонники в комментариях под ее публикацией.