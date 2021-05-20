Девушка обесцветила волосы и осталась с «львиной гривой»

Девушка сделала неудачное обесцвечивание волос, показала результат на видео и рассмешила пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом alina8xxx разместила ролик, в котором рассказала об инциденте, произошедшем с ее подругой. По ее словам, та решила обесцветить волосы, после чего большинство прядей на ее затылке обломились. На кадрах видно, что волосы пострадавшей были разделены на два слоя, один из которых был намного короче и выглядел как шапка.

«Моя подруга пришла ко мне, чтобы я сделала что-нибудь с ее прической, поскольку она не может с ней справиться», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала 2,2 миллиона просмотров и 260 тысяч лайков. В конце ролика девушка показала результат решенной проблемы: ей удалось уложить волосы подруги таким образом, что пряди выглядели однородно и аккуратно.

Юзеры принялись шутить в комментариях. «У нее словно львиная грива!», «Это выглядит как стрижка маллет», «Ты сделала из нее принцессу», «Это очень смешно», «Всем бы такую подругу, как ты», «Она похожа на львицу», — писали они.

Ранее в мае девушка вышла из салона красоты с «бахромой» вместо челки и прославилась в сети. Героиня по имени Лаура Кларк (Laura Clarke) пришла в парикмахерскую и показала специалистке фотографию прически, которую она хотела получить: волосы средней длины и челку. В результате ее прическа выглядела неопрятно.