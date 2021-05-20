Полиция Москвы начала поиски планировавших напасть на школу подростков

Московские полицейские ищут двух подростков, прилюдно обсуждавших план нападения на школу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полиция ведет розыск двух молодых людей, которые разговаривали между собой в автобусе в районе Очаково-Матвеевское о планах нападения на одну из столичных школ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, разговор услышал один из пассажиров в транспорте и заявил об этом в МВД. При себе у одного из молодых людей была кобура от пистолета.

По информации Baza в Telegram-канале, в автобусе юноша сказал своему товарищу: «Залетаем в школу, ты с ножом, а я с пистолетом». С собой у подростков, которым на вид 16-19 лет, были рюкзак и кобура, которая в какой-то момент упала на пол, и окружающие услышали звук железа.

После расстрела учеников и педагогов в казанской гимназии №175, произошедшего 11 мая, по стране прокатилась волна сообщений о заложенных бомбах и готовящихся нападениях. В социальных сетях появилось множество постов, в которых 12-15-летние девочки выражали симпатию нападавшему Ильназу Галявиеву. Соцсети начали удалять такие публикации.