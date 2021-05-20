Истребители МиГ-29 над Ереваном попали на видео

Летящие в небе над Ереваном истребители МиГ-29 попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военный обозреватель».

«Пара истребителей МиГ-29 ВКС России с дополнительными топливными баками была замечена сегодня над Ереваном. Напомним, что на вооружении ВВС Армении данный тип самолетов не стоит», — сказано в описании к видео.

В середине апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян (ныне — исполняющий обязанности) рассказал о возможности расширения российских военных баз на территории страны. Москва и Ереван обсуждают увеличение стратегических возможностей 102-й базы в Гюмри и создание плацдарма для нее в Сюникской области.

Пашинян заявил, что для республики армяно-российская объединенная группировка войск и единая система противовоздушной обороны имеют практическое значение. «Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», — пояснил политик.