Армения заинтересовалась усилением военной базы России

Армения заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й военной базы России в Гюмри, заявил в разговоре с РИА Новости министр обороны республики Вагаршак Арутюнян.

Он пояснил, что армянская сторона заинтересована в усилении российской базы, поскольку та «в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и, стало быть расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности».