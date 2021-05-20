В России задумали отказаться от пластиковой посуды и контейнеров для еды

Российские власти задумали в будущем отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды и контейнеров для еды. Сейчас Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз, а также Российский экологический оператор готовят перечень товаров и упаковки, которые нельзя или сложно утилизировать и перерабатывать. Об этом сообщает газета «Известия».

В этот список может попасть продукция из вспененного полистирола. Из него делают, например, одноразовую посуду, а также контейнеры для пищевых продуктов: яиц и готовых блюд. Полистирол плохо поддается переработке и загрязняет окружающую среду. Еще к сложно перерабатываемой упаковке относятся термоусадочные этикетки из поливинилхлорида — пленочный материал, который под воздействием тепла сжимается и повторяет форму бутылки, на которую надет.

Материалы по теме Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали? Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

Кроме того, сложны в переработке и одноразовые пластиковые трубочки, приборы, а также фольгированные крышечки от йогуртов. Как объяснил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, их переработка и вовсе невозможна, если люди выкинули их, не помыв, с остатками еды в контейнер для смешанных отходов.

Список таких упаковок пока дорабатывается. Однако в случае отказа от упаковок придется искать более экологичную альтернативу, а это обычно дороже. Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев предположил, что в этом случае власти могли бы проработать стимулы для производителей.

В целом россияне готовы отказаться от пластиковой посуды, показал недавний опрос SuperJob. Общее число жителей, которые полностью готовы обойтись без одноразовых приборов или «скорее готовы» это сделать, составило 82 процента. Этот показатель вырос на 12 процентов всего за три года.