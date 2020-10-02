В Англии запретили пластиковые соломинки и ватные палочки

В Англии вступил в силу запрет на использование пластиковых соломинок, ватных палочек и мешалок. К таким мерам власти прибегли в рамках борьбы с пластиковыми отходами, указывает CNBC. Будет ли запрет действовать на территории других британских регионов — Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса — не уточняется.

Согласно подсчетам правительства, англичане ежегодно используют 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов мешалок и 1,8 миллиарда ватных палочек. После использования огромная часть отходов попадает в океан, загрязняя окружающую среду и негативно влияя на морских жителей.

Запрет обсуждался несколько лет. По оценкам, приведенным The Guardian, в Мировой океан сброшено около 150 миллионов тонн пластиковых отходов. Это приводит к гибели порядка 100 тысяч морских млекопитающих.

В 2021 году на территории Евросоюза вступит закон, согласно которому вводится полный запрет на использование пластиковой посуды. Помимо одноразовых приборов и посуды, на территории ЕС запретят ватные палочки, трубочки для питья, пластиковые мешалки для коктейлей и палочки для воздушных шаров. Предлагается также ограничить использование одноразовых емкостей для еды и питья, таких как пластиковые стаканчики.