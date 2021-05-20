Девушка поделилась неловким случаем интима в отеле и удивила пользователей сети

Девушка рассказала о неловкой ситуации во время любовных игр в отеле, чем вызвала удивление пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, пара занялась сексом в гостиничном номере, не заметив, что выходящие на оживленную улицу окна не тонированы. Интимная обстановка была замечена прохожими, которые позвонили на ресепшен и попросили молодых людей «прикрыться».

О произошедшем Ребекка Маккейб (Rebekka Mccabe) поделилась в своем Tik-Tok-аккаунте, видео быстро стало вирусным и набрало 630 тысяч просмотров. На записи видно, как им в номер звонит сотрудник отеля и просит быть «поскромнее».

Постоялица не раскрыла название отеля, однако внимательные подписчики предположили, что это может быть Radisson Red в Глазго. Видео собрало сотни ироничных комментариев зрителей: «Кто-то всегда должен это испортить», «Кто сидит там и наблюдает настолько долго, чтобы знать вашу комнату и этаж, а затем жаловаться?».

Один из пользователей отметил, что такая ситуация случается довольно часто: «Я работаю напротив отеля, и это происходит всегда. Я имею в виду буквально каждые выходные».

В феврале молодожены решили отдохнуть в сауне люксового отеля, однако из-за неисправности окон их увидели случайные прохожие. По словам туриста, обзор на ванную комнату открывался с парковки, пешеходных дорожек и даже с балконов соседних номеров. Владельцы гостиницы в Южной Корее принесли паре извинения.