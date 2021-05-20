Семиметрового питона заподозрили в людоедстве и вспороли ему брюхо

В индонезийской провинции Южный Сулавеси поймали и убили семиметрового сетчатого питона, которого заподозрили в людоедстве. Об этом сообщает Newsflare.

Местный житель по имени Агус (Agus) рассказал, что питона заметил его младший брат, когда они пошли в лес за древесным соком. Судя по раздувшемуся брюху, змея съела что-то крупное. «Мы решили, что она проглотила чьего-то ребенка», — утверждает мужчина.

Агус и другие местные жители связали питона веревками и вытащили его из убежища. Затем они вспороли ему брюхо и обнаружили внутри останки домашнего скота. «У многих местных пропадал скот, — объяснил брат Агуса Ваван (Wawan). — Мы подозреваем, что его едят змеи».

Сетчатые питоны водятся в Южной и Юго-Восточной Азии. Они считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров.

В 2017 году сообщалось, что на индонезийском острове Сулавеси гигантский питон полностью проглотил взрослого мужчину. Когда змее вспороли брюхо, внутри нашли тело погибшего.