Google создаст квантовый компьютер

Google потратит миллиарды долларов на создание квантового компьютера. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В своем блоге представители корпорации заявили, что находятся на пути к разработке коммерческого квантового компьютера. Его создание намерены закончить к 2029 году. Для работы над компьютером Google открыла новый кампус Quantum AI в Санта-Барбаре. Здесь находятся центр квантовых данных, лаборатории по исследованию оборудования и производственные мощности для изготовления микросхем квантовых процессоров.

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Как стало известно журналистам, корпорация намерена вложить в создание и развитие новой технологии «несколько миллиардов долларов». Представители компании уверены, что инвестиции окупятся, так как новое устройство позволит выполнить вычисления, на которые современный компьютер потратит 10 тысяч лет, за три с половиной минуты. Квантовый компьютер мог бы помочь разработать более эффективный аккумулятор, новые удобрения, которые выделяют меньше углекислого газа, а также решить другие глобальные проблемы.

Квантовый компьютер отличается от обычного тем, что обрабатывает и хранит информацию в кубитах — это квантовый разряд, который также состоит из единиц и нулей, но не ограничен этими значениями. В настоящий момент Google имеет системы, базирующиеся на ста кубитах. Планы американского IT-гиганта заключаются в создании машины, способной выполнять вычисления с одним миллионом кубитов.

По оценке агентства Gartner, к 2025 году до 40 процентов крупных корпораций будут заниматься инициативами в области квантовых вычислений. Специалисты Research and Markets подсчитали, что к 2026 году мировой рынок оборудования для квантовых вычислений превысит 7,1 миллиарда долларов.