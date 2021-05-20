Азербайджан захотел купить американское оружие

Власти Азербайджана захотели купить у США оружие, передает «Интерфакс».

«Мы желаем получить доступ к американскому вооружению, — заявил президент республики Ильхам Алиев. — Раньше у нас не было такой возможности из-за конфликта с Арменией. Но сейчас, после завершения конфликта, мы рассчитываем, что сможем это сделать».

Алиев выразил надежду, что отношения Баку с администрацией президента США Джо Байдена будут развиваться. В частности, по его словам, «объем взаимной торговли недостаточно высок».

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан готов сотрудничать с Арменией, «несмотря на все причиненные разрушения и 30-летнюю оккупацию» Нагорного Карабаха. По его словам, карабахский конфликт завершен, и пора думать о будущем.

Осенью 2020 года в результате очередной войны в Нагорном Карабахе Баку вернул под свой контроль ряд территорий, потерянных в начале 1990-х.