В Армении эвакуировали жителей села из-за продвижения азербайджанской армии

В Армении эвакуировали часть жителей села в приграничной Сюникской области в связи с продвижением азербайджанской армии. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает «Sputnik Армения».

По данным местных СМИ, накануне азербайджанские военнослужащие продвинулись на 1,5 километра в направлении села Хознавар укрупненной общины Тех и теперь находятся в двух километрах от жилых домов. Из села эвакуировали женщин и детей.

Местные жители рассказали, что теперь не могут пасти скот и боятся употреблять питьевую воду. «Они вторглись на территорию пастбищ нашего села, велели уходить. Не подчинишься, расстреляют и пойдут дальше», — заявил один из сельчан.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ранее заявил, что около 500-600 азербайджанских военных вторглись на территорию Сюникской области. Он пообещал принять меры для недопущения боевых действий.

В начале мая минобороны Армении заявило, что зафиксировало попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Пашинян обратился в ОДКБ. В Баку заявили, что Армения неадекватно реагирует на происходящее.

Сюникская область граничит с территориями, которые контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, но вернулись под контроль Баку по итогам войны осенью 2020 года. Теперь там заново проводят границу.