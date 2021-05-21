Бастрыкин дал поручения в связи с гибелью рабочих в Таганроге

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручения по уголовному делу о гибели десяти рабочих на очистных сооружениях в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время на поверхность извлечено 10 тел рабочих таганрогского управления «Водоканала», погибших 21 мая при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Точное количество пострадавших устанавливается.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Бастрыкин поручил передать материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата СКР.

На месте происшествия работают криминалисты, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, рабочие отравились метаном. В больнице с пострадавшими работают токсикологи. Госпитализированы пятеро человек.