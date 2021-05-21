Появились кадры с места нападения пермского школьника с ножом на учителя

Появилось видео с места нападения ученика с ножом на учителя в Пермском крае. Соответствующее видео публикует РЕН ТВ.

На кадрах видна машина скорой помощи, в которую могли поместить пострадавшую в ходе конфликта 74-летнюю учительницу физики. Кроме того, на записи зафиксирована аудитория, в которой, как предполагается, произошло заранее спланированное вооруженное нападение.

Учащегося задержали, на месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, об инциденте сообщил одноклассник задержанного, попросив вызвать скорую помощь. Причиной инцидента могла стать месть за низкие оценки.