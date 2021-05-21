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Бывший полицейский убил десятки женщин и закопал их в собственном дворе

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Фото: Salvador Melendez / AP

В Сальвадоре бывший полицейский убил десятки женщин и закопал их тела в собственном дворе. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

51-летнего экс-полицейского Уго Эрнесто Осорио Чавеса (Hugo Ernesto Osorio Chávez) задержали в мае по обвинению в убийстве женщины и ее дочери. Ранее мужчину подозревали в совершении сексуальных преступлений. Во время обысков в доме Осорио Чавеса власти обнаружили семь ям с телами женщин. К настоящему времени извлечены тела 24 женщин, и сообщается, что число жертв убийцы может достичь 40.

Прокуратура выдала ордер на арест еще девяти подозреваемых, среди которых есть бывшие полицейские и офицеры армии. По версии следствия, они могли быть сообщниками убийцы и помогали ему заманивать своих жертв. Возле дома убийцы собрались десятки людей, которые думают, что их без вести пропавшие близкие могут быть среди погибших.

Ранее медсестра, подозреваемая в убийстве восьми младенцев, предстала перед судом в Великобритании. Женщина обвиняется в убийстве пятерых мальчиков и трех девочек за год работы в отделении для новорожденных больницы в Честере. Медсестра была арестована в 2019 году и с тех пор находилась под стражей. Следствие также обвиняет ее в покушении на убийство еще девяти младенцев.

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