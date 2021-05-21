Подозреваемый в грабеже россиянин умер в отделении полиции после нападения жены

Мужчина, которого подозревали в грабеже, умер прямо в отделении полиции Челябинска. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

В результате экспертизы выяснилось, что россиянин погиб от удара ножом в грудь — накануне на него напала жена. Вернувшись домой, она увидела пьяного мужа, находящегося под подпиской о невыезде. После некоторых возмущений она решила взять нож и ударить им возлюбленного.

Потерпевший не обращался к врачу, вместо этого он отправился в полицию, чтобы забрать документы об обвинительном заключении в отношении него, где и скончался. Супругу задержали.

В марте сообщалось, что в городе Бердске Новосибирской области возбудили дело на полицейского, который отпустил домой после профилактической беседы россиянина, задержанного из-за угроз убийством жене. Вернувшись в квартиру, мужчина убил ее.