СК возбудил дело после нападения пермского школьника с ножом на учителя

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело после нападения ученика лицея №1 в Березниках Пермского края на учителя физики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее стало известно, что юноша заранее спланировал преступление — накануне происшествия школьник записал другу голосовое сообщение, в котором рассказал о своих намерениях.

Возможной причиной произошедшего могла стать месть лицеиста преподавателю за плохие оценки.

Подростка задержали, на месте ЧП находится следственно-оперативная группа. По предварительным данным, об инциденте сообщил одноклассник задержанного, попросив вызвать скорую помощь. Педагог находится в травматологическом отделении с ножевыми ранениями в состоянии средней степени тяжести.