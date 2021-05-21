Колумбию лишили права на проведение Кубка Америки из-за протестов

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права на проведение матчей предстоящего Кубка Америки. Об этом сообщает Goal.

Такое решение организация приняла на фоне протестов и беспорядков в Колумбии. Первоначально турнир должны были принимать стадионы Колумбии и Аргентины.

Колумбийская сторона просила перенести Кубок Америки на ноябрь. В КОНМЕБОЛ не пошли колумбийцам навстречу. Турнир может полностью пройти в Аргентине. Также принять матчи Кубка предложили Чили и Парагвай.

Протесты в Колумбии не утихают с апреля. Волнения были вызваны планами правительства страны по реформированию в системе налогообложения и здравоохранения. Как утверждают представители правозащитных организаций, в столкновениях с полицией погибло более 40 человек.