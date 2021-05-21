В сети обнаружили «демонов» внутри беременных женщин и испугались

В сети стали популярны изображения, сделанные во время магнитно-резонансной томографии (МРТ) у беременных женщин. Пост пользовательницы Twitter с ником ZiziFothSi набрал около 350 тысяч лайков и вызвал активную дискуссию в комментариях. Одни не поверили в реальность снимков, других испугала такая правда.

Автор публикации подчеркнула, что на фото запечатлены новорожденные на разных сроках беременности еще до родов. «Реальная причина, по которой отказывают в МРТ при беременности, состоит в том, что люди бы поняли, что они вынашивают демонов из ночных кошмаров», — написала ZiziFothSi. В комментариях многие согласились с этим описанием снимков, обнаружив в них свои страхи.

Некоторые сначала не поверили в то, что снимки реальные. Так, SusieBerber констатировала, что теперь «не сможет развидеть эти изображения» и что «они будут являться ей в кошмарах». Были и те, кто рассказал о страхе из-за этих изображений среди родственников. Пользовательница plaindayne вспомнила, что ее сын выглядел таким же, будучи внутри нее. «Моя мать отказывалась смотреть на снимки с УЗИ почти до самого его рождения», — заметила она.

Юзер scudly написал, что не стоит переживать из-за неприятных, на первый взгляд, кадров, и указал, что при ультразвуковом исследовании снимки могут быть похожими. «Особенно, если делать процедуру в день Хэллоуина», — шутливо заметил он. Некоторые юзеры посчитали, что лица детей на снимках очень похожи на эмодзи, выражающее смех.