Участница «Беременна в 16» раскрыла подноготную шоу

Участница шоу «Беременна в 16» Лидия Мельникова рассказала о том, как попала в проект и чем рассказанная в передаче история отличается от реальности. В разговоре с журналистом «Комсомольской правды» она также раскрыла подноготную шоу.

Девушка сообщила, что продюсеры передачи нашли ее сами после того, как она подписалась во «ВКонтакте» на группу для беременных. Спустя месяц уговоров Мельникова согласилась поучаствовать в реалити и договорилась с родственниками, что они тоже снимутся в проекте.

Бывшая героиня программы отметила, что в шоу показывают жизнь девушек не только во время и после беременности, но и до нее. Эти сцены, по словам Мельниковой, записывались уже после родов. Поэтому ее близким пришлось на время перевоплотиться в актеров, выучить свои реплики и научиться разыгрывать сценки.

Девушка подчеркнула, что весь съемочный процесс занял 11 дней, а не девять месяцев, как может показаться зрителям. «Кстати, в выпуске говорится, что я жила и училась в Иркутске — это неправда. Я всю жизнь прожила в Куйтуне, а в колледж ездила в Зиму. Сказать, что я иркутянка, попросили режиссеры», — поделилась Мельникова.

Она добавила, что некоторые факты из ее жизни были представлены в шоу не так, как в действительности. «С приемной мамой общение само по себе сошло на нет. Если смотреть выпуск, кажется, что у нас идеальные отношения, но на самом деле она всегда относилась ко мне без излишней доброты», — разоткровенничалась девушка. Кроме того, в сценарии передачи изменили историю ее знакомства с мужем Василием.

Мельникова также рассказала, что в роли биологического отца ее сына Андрея в шоу снимался другой человек. Девушка выступила против участия бывшего возлюбленного в передаче, так как он, узнав о беременности, не поверил в свое отцовство и принялся оскорблять и унижать девушку.