Высланный российский дипломат покинул Северную Македонию

Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Скопье.

Согласно заявлению диппредставительства, сотрудник российского посольства в рамках установленного срока выехал из республики. Должность и имя высланного дипломата не раскрываются.

Ранее в МИД России пообещали, что Москва ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии.

19 мая стало известно, что Северная Македония вышлет российского дипломата. Ему дали неделю, чтобы покинуть страну. Решение северомакедонских властей осудили в Совете Федерации. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Северная Македония пожалеет о своем решении выслать российского дипломата. В свою очередь, сенатор Сергей Цеков выразил мнение, что власти Северной Македонии «заразились антироссийской и антидипломатической заразой», а также пытаются понравиться Евросоюзу.

В конце апреля Чехия призвала европейские страны высылать российских дипломатов. На такой шаг пошли Словакия, Латвия, Литва, Эстония.