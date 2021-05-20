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Москва ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Москва ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали недружественным шагом решение местных властей объявить одного из российских дипломатов персоной нон грата. «Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях», — заявили в министерстве.

19 мая стало известно, что Северная Македония вышлет российского дипломата. Ему дали неделю, чтобы покинуть страну. Имя дипработника не уточняется. Решение северомакедонских властей осудили в Совете Федерации. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Северная Македония пожалеет о своем решении выслать российского дипломата. В свою очередь, сенатор Сергей Цеков выразил мнение, что власти Северной Македонии «заразились антироссийской и антидипломатической заразой», а также пытаются понравиться Евросоюзу.

В конце апреля Чехия призвала европейские страны высылать российских дипломатов. На такой шаг пошли Словакия, Латвия, Литва, Эстония.

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