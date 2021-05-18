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14:35, 18 мая 2021
Северная Македония вышлет российского дипломата
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Фото: пресс-служба МИД РФ
Северная Македония вышлет российского дипломата. Об этом сообщает
РИА Новости
.
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