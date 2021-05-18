Мир
 
Последние новости
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о домогательствах со стороны режиссера
В США политик «вылечилась» от коронавируса 30-минутным телефонным разговором
Российские соцсети покажут «Евровидение»
Памела Андерсон назвала сериал о себе «дешевой подделкой»
Российского актера отправят под суд за расчленение трансгендера
Госдума рассмотрит поправки о поддержке беременных и семей с детьми
Ротенберг заявил о самовольном переходе Заболотного в ЦСКА
111-летний мужчина назвал неожиданный продукт для долголетия
Песков прокомментировал данные об увольнениях в метро из-за митинга Навального
Новости партнеров

Северная Македония вышлет российского дипломата

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба МИД РФ

Северная Македония вышлет российского дипломата. Об этом сообщает РИА Новости.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить