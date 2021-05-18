В Совфеде отреагировали на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Северная Македония пожалеет о своем решении выслать российского дипломата, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его реакцию приводит газета «Известия» во вторник, 18 мая.

«Это глупость большая, так идти на поводу у Чехии, хотя обвинения в адрес России так и не доказаны. (...) Северная Македония рано или поздно об этом пожалеет, все это явно не улучшит их отношений с Москвой», — сказал сенатор.

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков выразил мнение, что власти Северной Македонии «заразились антироссийской и антидипломатической заразой», а также пытаются понравиться Евросоюзу.

«Такие решения не красят руководство Северной Македонии. И мы, конечно, ответим», — добавил парламентарий в комментарии RT.

Ранее во вторник стало известно, что Северная Македония вышлет российского дипломата. Ему дали неделю, чтобы покинуть страну. Имя дипработника не уточняется.

В конце апреля Чехия призвала европейские страны высылать российских дипломатов. На такой шаг пошли Словакия, Латвия, Литва, Эстония.