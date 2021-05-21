Пандемия помогла взлететь российскому рынку доставки еды

Интернет-продажи еды в России взлетели в четыре раза, этому помогла пандемия. О такой тенденции говорится в исследовании Tinkoff Data, пишут «Известия».
Несмотря на постепенное снятие ограничительных мер из-за коронавируса, спрос на доставку готовых блюд и продуктов продолжает увеличиваться. Эксперты отмечают, что в этом сегменте регионы растут быстрее столиц, поскольку там выгоднее открывать службу доставки из-за не такой большой конкуренции.
По прогнозам аналитиков, рынок доставки продуктов по итогам этого года увеличится в 1,5 раза, до 250 миллиардов рублей. Ранее эксперты РЭУ имени Плеханова подсчитали масштабы «жадности» производителей продуктов питания и торговых сетей.
Они установили, что во всей агропереработке доходы от реализации выросли на 11 процентов, а прибыли от продаж — на 20 процентов на фоне ажиотажного спроса в прошлом году. По оценке РЭУ, только агрокомпании заработали на продуктах дополнительную чистую прибыль не менее 11 миллиардов рублей.
Эксперты пришли к выводу, что отрасли получили сверхприбыли, которые были заведомо выше дополнительных расходов из-за пандемии коронавируса. Это коснулось в том числе производителей сахара и растительного масла, в отношении которых правительство ввело временное госрегулирование цен.