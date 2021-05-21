Кремль оценил уровень реальной силы России

С реальной силой у России все нормально, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона «Новое Знание». Его оценку приводит ТАСС в пятницу, 21 мая.

«У нас с реальной силой все нормально, но это этот бронепоезд у нас, как вы знаете, стоит на запасном пути — и не дай бог его от туда выгонять», — сказал Песков.

Страна не испытывает никаких проблем с реальной силой, подчеркнул он. В то же время, по словам пресс-секретаря президента РФ, с так называемой мягкой силой еще предстоит работать, но «потенциал у нас очень глубокий».

По его словам, русский язык многие любят и русской культурой восхищаются. Он отметил, что РФ имеет богатейшую культуру.