Песков рассказал об использовании фейков в качестве оружия против России

Фейковые новости в качестве оружия используются против России, и это очень опасная штука, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 21 мая.

«Мы с этим боремся. Борются наши профессионалы», — сказал он, выступая перед участниками марафона «Новое знание».

Песков добавил, что изначально планировал привести на мероприятии примеры фейкньюс, направленных против России, но потом отказался от этой идеи. Пресс-секретарь объяснил, что решил обсудить с участниками тему правды и лжи.

«К сожалению, мы живем в мире, где правда и ложь идут рука об руку. Так было всегда, так есть и сейчас, так будет завтра, и никуда от этого не денешься. Очень важно не прекращать попытки отличить правду от лжи, очень важно не дать лжи завладеть твоим умом», — отметил он.

Завершая свое выступление, Песков процитировал сроки из стихотворения Владимира Высоцкого: «Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть».