В России захотели выпустить сборник фейков «на память». О том, что планируется издать подборку с самыми распространенными примерами фейковой информации, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

«Фейков было великое множество, я надеюсь, что в ближайшее время мы их все соберем и выпустим отдельно на память просто для повышения грамотности тех, кто их видит», — пояснил Гореславский.

По его словам, в 2020 году центры управления регионами несколько раз выявляли попытки дискредитации работы губернаторов, мэров и руководителей районов. «В некоторых случаях, когда мы видим запредельное значение однотипности, это означает, что кто-то пытается искусственно выстроить коммуникацию. Такие случаи тоже были, и были попытки конкретных, не побоюсь этого слова, наездов на руководителей районов, на мэров и так далее», — объяснил он.

Гореславский добавил, что «Диалог» уделяет особое внимание борьбе с фейковой и искусственно созданной информацией, а также предупреждает местные власти о подобных случаях.

Автономная некоммерческая организация «Диалог» занимается развитием цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций. Также организация занималась созданием во всех субъектах России Центров управления регионом.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что главным распространителем фейковых новостей среди иностранных платформ в российском сегменте интернета стал видеохостинг YouTube. Основная часть fake news распространялась именно через этот сервис. При этом больше половины фейковых новостей в 2020 году были связаны с темой коронавируса.