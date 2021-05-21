В России в 2020 году было зарегистрировано меньше записей актов о перемене имени, отчества либо фамилии. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минюст.

Так, в 2020 году было зарегистрировано 82 416 записей актов, в то время как в 2019-м сделано 91 333 записи. При этом в ведомстве указали, что соответствующие запросы поступали как от россиян, так и от граждан иных стран.

Юрист Валерий Ванин предположил, что россиянам разонравилось менять имя и отчество из-за текущей обстановки в стране. «Перед гражданами сейчас стоят другие жизненные задачи: сильно меняется жизнь, изменился рынок труда. Такие проблемы уходят на второй план», — сказал он.

В январе сообщалось, что британский поклонник певицы Селин Дион сильно напился, смотря ее выступление по телевизору. Через несколько дней ему пришло письмо с уведомлением о том, что он сменил имя с Томас Додд на Селин Дион. 30-летний гостиничный менеджер не помнит, как он поменял имя. Однако мужчина заплатил за процедуру 89 фунтов стерлингов (почти девять тысяч рублей), а затем заказал еще восемь сертификатов по 10 фунтов, подтверждающих его новое имя. После первоначального шока британец счел ситуацию смешной.

В 2020 году основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, назвали своего сына X Æ A-12. Они пояснили, что X в его имени — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.