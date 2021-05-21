Актер из «Бригады» назвал Россию «страной победившего быдла»

Актер Павел Майков назвал Россию «страной победившего быдла». Интервью с ним опубликовала газета «Московский комсомолец».

«Мы где находимся? В романе [братьев Аркадия и Бориса] Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь?» — сказал артист из сериала «Бригада».

Он заявил, что интернет дискредитировал его профессию, так как каждый зритель возомнил себя критиком, а обсуждение фильма стало для него важнее, чем просмотр. «Интернет дал такую возможность — вот мы и имеем помойную кино- и театральную тусовку, пластмассовую литературу, скучную и неинтересную жизнь», — отметил Майков.

Ранее он раскритиковал проведение торжественного парада Победы. «Грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы. Война — это грязь. Война — это страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики», — сказал Майков. Артист подчеркнул, что нужно перестать «пукать вверх народными деньгами», расходуя средства на организацию парада, а также призвал подумать о том, что война — хороший урок для человечества.